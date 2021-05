Qui Primavera, domani alle 17 in trasferta a Sassuolo

26° turno del campionato Primavera 1

La vittoria di ieri della Fiorentina contro l'Atalanta ha riportato il Bologna in zona playout e il desiderio della squadra allenata da mister Luciano Zauri è sperare di uscire nuovamente dalle ultime posizioni della classifica vincendo nell'impegno di domani pomeriggio. La formazione neroverde si trova ora al nono posto in classifica con 37 punti all'attivo e sperano di allungare la striscia positiva che continua da quattro partite. I rossoblù cercano di tornare al successo fuori casa e vendicare la sconfitta dell'andata, quando al Centro Sportivo Biavati passò il Sassuolo per 1-0 grazie al gol di Marginean ad inizio secondo tempo. La partita verrà trasmessa in diretta su Sportitalia.