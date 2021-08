Qui Primavera – Con il Pisa ai trentaduesimi di Primavera Timvision Cup

Mercoledì 22 settembre alle ore 15

Il Bologna di Luca Vigiani entrerà in scena dai trentaduesimi di finale, mercoledì 22 settembre, quando tra le mura amiche attenderà il Pisa alle ore 15. In caso di passaggio del turno, mercoledì 27 ottobre alle 14.30 i rossoblù affronteranno, nuovamente in casa, la vincente di Ascoli-Frosinone.