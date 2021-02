Qui Primavera, Bologna-Atalanta domani alle 13

Con il convincente successo casalingo per 3-0 contro il Milan, grazie a una doppietta di Rabbi e al gol su rigore di Farinelli, i rossoblù hanno centrato la prima vittoria tra le mura amiche. I ragazzi di Luciano Zauri torneranno in campo domani contro l’Atalanta per il recupero della sesta giornata del campionato Primavera 1.

La sfida, che andrà in scena domani alle ore 13 presso il Centro Sportivo Biavati, vedrà il Bologna affrontare un’Atalanta che arriva dal bel successo per 3-1 contro la Sampdoria, che ha dato la riprova della crescita dei ragazzi di mister Massimo Brambilla dopo un inizio di stagione complicato. I rossoblù, di contro, vorranno continuare a stupire e avvicinarsi ulteriormente ai primissimi posti di una classifica che, dopo la vittoria con il Milan, si è fatta ancora di più interessante. La partita sarà trasmessa in diretta su Sportitalia.