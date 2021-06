Qui Primavera – Alle 17 il ritorno del playout contro la Lazio

Sfida decisiva per la Primavera di Luciano Zauri

Alle ore 17, presso il Centro Tecnico Niccolò Galli di Casteldebole, andrà in scena la partita di ritorno del playout del campionato Primavera 1, con gli Under 19 rossoblù che ospiteranno la Lazio allenata da Alessandro Calori. All'andata, a Formello, la gara terminò sul punteggio di 1-1 con i gol di Shehu e Vergani. Ai rossoblù, per salvarsi, basterà uno 0-0 in virtù della regola del gol in trasferta, che raddoppia il proprio valore in caso di parità nei due incontri. Se la partita dovesse finire sul risultato di 1-1 si procederà con due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno e, eventualmente, con i calci di rigore. La partita sarà trasmessa in diretta su Sportitalia Solo Calcio, ma come ricordato ieri da Daniele Corazza a Sportoday la gara sarà a porte aperte.