Qui Pinzolo – Squadra a riposo, padel per Mihajlovic

dall'inviato a Pinzolo, Davide Gerosa

Riposo e pranzo allo chalet Fiat per il Bologna poi Mihajlovic si è dedicato al Padel. Ha scelto come compagno di squadra il preparatore dei portieri Luca Bucci. I due, in una sfida interna al Bologna, hanno sfidato Edoardo Collina e Simone Spelorzi. Una partita combattuta, ricca di colpi e belle giocate con un Sinisa sugli scudi, anche come parlantina. Alla fine il match è stato vinto dal mister per due set a uno, che anche in una sfida tra amici non conosce sconfitta e vuole vincere a tutti i costi.