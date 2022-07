Qui Pinzolo – Seduta tattica e partitella. In gol Arnautovic

La squadra ha effettuato la parte di riscaldamento nel campo 2, a eccezione dei portieri che hanno lavorato nel campo principale con un'attivazione di tiri in porta. Skorupski e compagni si sono poi aggiungi al resto del gruppo per svolgere un esercizio di possesso palla. Dopo un'ora di seduta nel campo 2, la squadra ha messo piede sul campo 1 per un lavoro tattico a campo ridotto con l'obiettivo di recapitare il pallone al portiere per segnare un punto. A seguire, partitella (sempre a campo ridotto) che è finita con il risultato di 3-1 in favore della squadra di Arnautovic che ha segnato un gol, insieme a Paananen e all'autorete di Skorupski. Dall'altra parte rete di Barrow su calcio di rigore. Da segnalare una discreta intensità. All'allenamento odierno non hanno preso parte Riccardo Orsolini, sempre impegnato nel suo programma personalizzato, e Nicola Sansone. Dopo la partitella, esercizio specifico per la difesa.