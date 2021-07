Qui Pinzolo – Seduta mattutina di esercitazioni tattiche, Santander decide la partitella

Gli aggiornamenti da Pinzolo

La seduta è partita con il classico lavoro di riscaldamento fisico, poi lavoro interessante dal punto di vista tattico sia in fase offensiva che difensiva. Esercitazione di attacco alla profondità contro le sagome per il Bologna che poi è passato alle partitelle prima a campo lungo, con prove di riconquista del possesso palla e ripiegamento difensivo con squadra sbilanciata, e poi a campo ridotto. Mihajlovic, come formazione titolare, ha provato i soliti, ovvero De Silvestri, Bonifazi, Soumaro e Dijks in difesa, l'olandese sempre molto alto in fase di possesso, Schouten perno con Vignato al fianco, Soriano a supporto di Santander con Orsolini e Sansone larghi. Interessanti un paio di frasi dello staff tecnico, per esempio De Leo ha usato il concetto 'guardioliano' del 'il nostro attaccante è lo spazio e non l'uomo', mentre Mihajlovic ha chiesto la solita cattiveria e incisività e, soprattutto, di fare gol. Nella partitella a campo ridotto gol di rapina di Santander, con Annan in luce con un paio di conclusioni interessanti. Finale di seduta con prove di conclusioni in porta ed esercitazioni difensive con i soli terzini, i quali hanno lavorato con palla alta e lunga sul secondo palo.