Qui Pinzolo – Seduta atletica per Orsolini, Cambiaso e Bonifazi

I due rossoblù, nei giorni precedenti, si erano limitati a seguire un lavoro personalizzato in palestra e oggi sono tornati sul campo per una seduta atletica. Insieme a loro era presente anche il neo acquisto Andrea Cambiaso che ha svolto prima un esercizio di rapidità e cambio di passo per poi usare il pallone in un lavoro specifico per il ruolo di esterno. Gli altri rossoblù hanno giocato a calcio tennis, in una mattina che è sembrata di riposo in vista della doppia amichevole di domani contro il Pinzolo e il Castiglione. Questo pomeriggio alle 16:30 ci sarà la conferenza di presentazione del difensore classe 2002 Matteo Angeli e in un sua compagnia potrebbe esserci il direttore dell'area tecnica Giovanni Sartori. Successivamente, alle ore 17:30, la squadra svolgerà la seduta pomeridiana.