Qui Pinzolo – Seduta atletica, Arnautovic in gruppo

L'allenamento è iniziato alle ore 10 con il gruppo squadra che ha svolto una seduta atletica nel campo 2 per i primi 20 minuti. In contemporanea, sul campo principale, i portieri hanno effettuato un lavoro tecnico finalizzato all'uscita dal basso. Successivamente i giocatori di movimento hanno fatto il loro ingresso nel campo 1 dove hanno proseguito la parte atletica per altri 20 minuti. Il resto della seduta è proseguito in palestra. Da segnalare la presenza in gruppo di Marko Arnautovic che aveva accusato un problema alla schiena nei giorni precedenti, mentre Riccardo Orsolini e Luis Binks hanno svolto un allenamento personalizzato. Presente anche Svanberg nonostante le voci di mercato che lo danno sempre più vicino al Wolfsburg. L'affare dovrebbe concretizzarsi nel giro di poco tempo.