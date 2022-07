Qui Pinzolo – Primo allenamento in gruppo per Cambiaso

La squadra ha lavorato per i primi 20' minuti nel campo 2 con la solita fase di riscaldamento. Successivamente i ragazzi di Sinisa Mihajlovic si sono spostati nel campo principale dove si sono divisi in due gruppi per un'esercitazione tattica finalizzata alla ricezione, al controllo orientato e infine alla conclusione in porta. A seguire partitella a tutto campo che si è conclusa con il gol di testa di Andrea Cambiaso al primo allenamento in gruppo. Nel match si sono viste anche prove di 4-4-2, ma il modulo principale sembra comunque essere il 3-4-2-1. Al termine della sfida, ulteriore divisione del gruppo con i difensori che hanno lavorato in una metà campo insieme ai centrocampisti e dall'altra gli attaccanti si sono esercitati nelle conclusioni in porta.