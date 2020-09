Qui Pinzolo, primi infortuni in casa Bologna

Primi due infortuni in casa Bologna in questo ritiro di Pinzolo che si concluderà domani con l’amichevole al cospetto della FeralpiSalò.

Il ritiro di Gary Medel è di fatto concluso per un risentimento muscolare alla coscia destra da valutare nei prossimi giorni, domani in amichevole non ci sarà e dovrebbe scendere in anticipo rispetto ai compagni per gli esami del caso. In dubbio potrebbe esserci anche Federico Santander, stamattina assente nella seduta sul campo Pineta per una contusione. Per lui nulla di particolarmente grave.