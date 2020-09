Qui Pinzolo, i portieri si divertono a beach volley

E’ proseguita oggi la preparazione della squadra al campo Pineta di Pinzolo.

Mattinata fatta di campo ed esercitazioni tattiche più partitella, pomeriggio in palestra. Momenti di divertimento per i portieri che nel pomeriggio, in assenza di allenamenti al campo, si sono divertiti in una partita di beach volley. Da una parte Bucci, Da Costa e Santurro, dall’altra Breza, Ravaglia e Sarr

Domani la squadra avrà la giornata libera e pranzerà in un rifugio in quota. Gli allenamenti riprenderanno giovedì con una doppia seduta alle 10 e alle 17.30.