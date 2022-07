Qui Pinzolo – Ferguson subito in campo

Lo scozzese classe 1999 è stato salutato dai compagni e poi si è subito messo in campo per il primo allenamento con la maglia del Bologna. I compagni in cerchio hanno salutato il neo arrivato con Marko Arnautovic che è stato il primo a stringere la mano al centrocampista proveniente dall'Aberdeen. Per il primo allenamento di Ferguson corsetta e poco altro, con la squadra che oggi godrà di una giornata di riposo. Previsto, come sempre in questi casi, il rito di iniziazione per Ferguson che probabilmente dovrà cantare a squarciagola davanti ai compagni.