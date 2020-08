Qui Pinzolo, esercitazioni tattiche nel pomeriggio

Il Bologna ha concluso la sua giornata di lavoro a Pinzolo con una seduta sul campo Pineta anche nel pomeriggio.

Prima parte tattica, sia sui movimenti offensivi che su quelli difensivi, per la cronaca i quattro provati dietro erano Tomiyasu, Danilo, Medel e Denswil in una esercitazione e Mbaye, Danilo, Denswil e Dijks nell’altra. Nel reparto offensivo provati Barrow, Vignato e Kingsley a sostegno di Palacio da una parte e Sansone, Soriano, Rocchi e Santander dall’altra. Nel finale di seduta lavoro fisico sul campo secondario per gli uomini di movimento, esercitazione con i piedi per i cinque portieri sul campo principale.