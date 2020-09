Qui Pinzolo, esercitazioni tattiche e partitella: ecco le formazioni provate

Ancora doppia seduta di allenamento oggi a Pinzolo per il Bologna.

Giornata utilizzata prevalentemente per le prove tattiche agli ordini di De Leo, poi nel pomeriggio partitella finale. Al mattino testate queste formazioni. In pettorina Mbaye, Medel, Tomiyasu e Dijks dietro, Schouten e Dominguez in mezzo, Juwara, Kingsley e Sansone alle spalle di Santander. Senza pettorina schierati Corbo, Danilo, Bani e Denswil, Poli e Donsah in mediana, Vignato, Soriano e Barrow alle spalle di Palacio.

Nel pomeriggio ancora prove tattiche e di attacco alla profondità e partitella finale. Schierati da una parte Mbaye, Bani, Tomiyasu e Dijks, Schouten e Dominguez mediani, ancora Juwara, Kingsley e Sansone dietro Santander. Dalla parte opposta Corbo, Danilo, Denswil e Khailoti, in mezzo Donsah e Poli, davanti Vignato, Soriano, Barrow alle spalle di Palacio. Per la cronaca la partita è finita due a due, da una parte reti di Soriano e Donsah, dall’altra Santander su rigore e autogol di Danilo.

m.m.