Qui Pinzolo – Doppia seduta di allenamento

Rossoblù che proseguono gli allenamenti al Pineta di Pinzolo con una doppia seduta: lavoro tecnico e partitella a metà campo nella sessione mattutina, esercitazioni atletiche nel pomeriggio. Tutta la squadra si è allenata in gruppo. Anche...

Rossoblù che proseguono gli allenamenti al Pineta di Pinzolo con una doppia seduta: lavoro tecnico e partitella a metà campo nella sessione mattutina, esercitazioni atletiche nel pomeriggio. Tutta la squadra si è allenata in gruppo. Anche domani è in programma una doppia seduta alle 10 e alle 17.30, con la conferenza di Lorenzo De Silvestri in sala stampa alle 16.30.