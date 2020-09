Qui Pinzolo, domani la ripresa degli allenamenti

Oggi la squadra godrà di un giorno di riposo in quota. Il sito ufficiale del Bologna sottolinea come la ripresa degli allenamenti sia prevista per domani a Pinzolo, con due sedute alle 10 e alle 17:30.

La preparazione della squadra al Pineta di Pinzolo è comunque proseguita nella giornata di ieri: i rossoblù hanno svolto due sedute con esercitazioni tecnico-tattiche, partitella a metà campo e lavoro atletico. Interessanti le indicazioni provenienti da Medel e Tomiyasu, entrambi sperimentati nella posizione di difensore centrale.