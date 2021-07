Qui Pinzolo – Domani alle 16:30 amichevole col Feralpi Salò in diretta Facebook

Seconda e ultima amichevole del ritiro di Pinzolo

Domani alle 16:30, in conclusione del ritiro di Pinzolo, il Bologna svolgerà il suo secondo test amichevole al campo Pineta .

L'avversario sarà il Feralpi Salò, formazione di Serie C. La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook ufficiale del Bologna e sarà visibile anche ai non iscritti.