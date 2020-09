Qui Pinzolo, assenti sei nazionali e Medel

E’ tutto pronto per il primo test dell’anno per il Bologna. Oggi alle 15.30 in quel di Pinzolo i rossoblù affronteranno in amichevole la Feralpi Salò, la prima delle due partite (la seconda sarà contro la Virtus Entella), partita visibile in diretta sulla pagina Facebook ufficiale del club.

La squadra di Mihajlovic (assente causa quarantena) si presenterà i nastri di partenza della sfida di oggi con sei assenti impegnati con le proprie Nazionali: Orsolini, Skorupski, Svanberg, Skov Olsen, Baldursson e Cangiano. All’appello mancherà anche Gary Medel, che nell’allenamento di ieri ha accusato un risentimento alla coscia destra che lo terrà ai box per un po’: gli esami strumentali chiariranno i tempi esatti di recupero, si parla di uno stop di 15-20 giorni. Il cileno ha già lasciato il ritiro di Pinzolo per tornare sotto le Due Torri. Ricordiamo che qualsiasi sia l’esito degli esami, Medel dovrà saltare la prima giornata di campionato a causa della squalifica.