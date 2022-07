Qui Pinzolo – Allenamento individuale per Cambiaso

Prosegue la preparazione del Bologna in vista della stagione 2022/23 nel ritiro di Pinzolo.

La squadra ha iniziato la fase di riscaldamento nel campo 2 per poi spostarsi, una ventina di minuti più tardi, nel campo principale. Insieme al gruppo era presente anche Andrea Cambiaso che poi ha continuato a svolgere un lavoro individuale in attesa della presentazione ufficiale. Nel campo 1 è continuato il riscaldamento dei rossoblù, ma questa volta con il pallone. Il gruppo di Sinisa Mihajlovic ha poi eseguito un possesso palla con l'obiettivo di creare un tre contro due per chiudere l'azione. L'allenamento è poi terminato con delle mini partitelle. Alla seduta odierna era presente Luis Binks nonostante le voci che lo vedono vicino al Como. Erano invece assenti Orsolini, Bonifazi, Dijks e Van Hooijkdonk.