Qui Parma, lesione al collaterale per Karamoh

Il Parma potrebbe arrivare alla sfida con il Bologna dopo la sosta con una situazione infortunati abbastanza pesante.

Non dovrebbe esserci Roberto Inglese, per il suo infortunio alla caviglia è scongiurata l’operazione: ieri i controlli medici hanno dato il via libera per poter iniziare a caricare gradualmente l’arto, ma il prossimo controllo è previsto tra tre settimane. Cattive notizie anche da Yann Karamoh: l’esterno francese ha patito la lesione al legamento collaterale.