Qui Parma, gli indisponibili contro il Bologna

Bologna e Parma domenica si sfideranno alle 18 per la ventunesima giornata di campionato. I gialloblù dovranno rinunciare a diversi giocatori per questo scontro salvezza.

Sono 8 gli indisponibili in casa Parma, ma alcuni potrebbero recuperare in tempo per il match di domenica come Bruno Alves che è rientrato dopo una lesione di primo grado del muscolo bicipite femorale della coscia destra. Così come Karamoh che dopo una distrazione muscolare all’adduttore destro è tornato in gruppo. In dubbio rimane Pezzella a causa di un affaticamento muscolare al retto femorale destro e Laurini che sta recuperando dopo una lesione della giunzione miotendinea del retto femorale sinistro. Sicuramente out Inglese, Iacoponi, Valenti e Caviglia.