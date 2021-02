Qui Parma – Gialloblù in ritiro per fare gruppo: con il Bologna vietato sbagliare

Il Parma è in ritiro a Collecchio.

Non per punizione, ma per fare gruppo, in vista del match delicatissimo contro il Bologna, in programma domenica ore 18.00 al Tardini. Ai ducali serve una vittoria per svoltare la rincorsa alla salvezza, e Roberto D’Aversa sta già lavorando con i nuovi arrivati per integrarli nel gruppo: oltre Conti, che ha già disputato due partite, ci sono Bani, Zagaritis, Man, Zirkzee e Pellè, con quest’ultimo che però per motivi burocratici non ha ancora firmato ed è in attesa a Dubai di poter venire in Italia. Problema di natura fisica invece per Zirkzee, che non dovrebbe farcela per il derby.

Fonte-Gazzetta