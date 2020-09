Qui Parma, fuori Inglese. Liverani: “Cantiere aperto”

Considerando il gol a tempo scaduto nella gara di ritorno dell’anno scorso, c’è un’altra buona notizia per il Bologna.

Il Parma infatti stasera sarà privo di Roberto Inglese, fermato da un problema muscolare, ci sarà invece Gervinho anche se ancora Liverani non ha sciolto i dubbi se farlo partire dall’inizio o schierarlo a partita in corso.

“In attacco siamo un po’ in difficoltà sia per condizione che per minutaggio – le parole del tecnico – Siamo un cantiere aperto e ci vuole tempo, lo avevamo messo in preventivo. Mi aspetto una squadra in crescita, soprattutto nell’interpretazione della gara perché che come dico sempre io dentro una partita ci sono più partite”.