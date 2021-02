Qui Parma, Bagatta rivela: “Krause non sapeva nulla riguardo la retrocessione”

Nel corso di Sportitalia Mercato, Guido Bagatta, ha svelato un simpatico retroscena inerente al proprietario del Parma. Kyle Krause, infatti, non era a conoscenza della possibilità di retrocedere in Serie B. Ecco le parole di Bagatta:

“La retrocessione era sconosciuta all’americano, sia in termini sportivi che economici. Forse anche per questo motivo la nuova proprietà ha investito somme ingenti in questa sessione di mercato. Non sapeva nulla della retrocessione, gliel’hanno detto da pochissimo, probabilmente pensava fosse come l’NBA”.