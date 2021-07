Qui Olimpiadi – Il Giappone vince, ma Tomiyasu resta a guardare: da valutare un possibile infortunio

Vittoria per il Giappone nella prima giornata di Olimpiadi

Il Giappone di Takehiro Tomiyasu vince la prima partita delle Olimpiadi contro il Sud Africa, ma il difensore rossoblù non è stato convocato.

A decidere il match ci ha pensato l'esterno del Real Madrid Takefusa Kubo al minuto 71' con un bel tiro di mancino che non ha lasciato scampo a Williams. C'è mistero per quanto riguarda Tomiyasu perché non figurava nell'elenco dei giocatori a disposizione del ct Moriyasu. Le sue condizioni saranno da valutare e si attendono comunicazioni dalla nazionale giapponese su un eventuale infortunio.