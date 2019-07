Qui Neustift, terapie per Dzemaili

Prosegue il ritiro austriaco del Bologna.

Dopo la sconfitta di ieri contro il Colonia, i ragazzi agli ordini di Tanjga e De Leo hanno proseguito la preparazione in vista del secondo match amichevole, in programma lunedì contro lo Schalke. Per il Bologna doppia seduta di allenamento, seduta atletica al mattino, con la presenza del sole, esercitazioni tecnico-tattiche al pomeriggio sotto una leggera pioggia. Per Blerim Dzemaili terapie, ma non ha lasciato il ritiro, Schouten invece si sta curando all’Isokinetic.