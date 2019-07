Qui Neustift, Pulgar rientrato in gruppo

Oggi il Bologna ha continuato la preparazione in vista dell’amichevole di sabato pomeriggio contro l’Augsburg. Come si legge nella nota apparsa sul sito ufficiale del club:

“Il gruppo rossoblù si è completato oggi con l’arrivo in ritiro di Erick Pulgar, che nel pomeriggio ha raggiunto i compagni al lavoro in Austria. Lavoro atletico per i ragazzi di Mihajlovic poi organico diviso in due per una serie di esercitazioni a campo ridotto, quindi allenamento sul possesso palla sulla lunga distanza e partitella.”