Qui Neustift, esercitazioni tattiche prima della partenza

Si è svolta questa mattina l’ultima seduta di allenamento a Neustift in Austria per quanto riguarda il Bologna.

La squadra rossoblù ha svolto un allenamento atletico e a seguire una serie di esercitazioni tecnico-tattiche in preparazione all’amichevole di domani contro l’Augsburg. La squadra poi è partita alla volta della Germania dove alla Wwk Arena affronterà la squadra tedesca alla presenza di Joey Saputo. Appuntamento domani alle 15.30 in diretta su Dazn e in radio cronaca su Radionettuno.