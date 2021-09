Qui Nazionali – I rossoblù impegnati oggi

2 rossoblù impegnati oggi con le rispettive nazionali

Si tratta di Michael Kingsley che con la sua Nigeria sfiderà la Liberia alle ore 18 nella partita valida per le qualificazioni ai Mondiali. L'altro rossoblù è Arthur Theate che alle 19 con il suo Belgio Under 21 sfiderà i pari età della Turchia nella partita valida alle qualificazioni agli Europei. Alle 17.30 giocherà anche l'Italia Under 21 contro il Lussemburgo, ma non ci sarà Emanuel Vignato che qualche giorno fa è tornato a Casteldebole per un problema muscolare.