Il Napoli, prossimo avversario del Bologna, sta lavorando a Castel Volturno in vista del match di Europa League. Ancora in dubbio il capitano.

Nessuna novità per quanto riguarda Lorenzo Insigne, il capitano del Napoli sembra recuperato ma non dovrebbe essere rischiato in Europa League giovedì, mentre dovrebbe partire titolare contro il Bologna nel match di domenica alle ore 18.00.