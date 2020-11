Qui Napoli, turnover per Gattuso in Europa League

Il Napoli scenderà in campo tra poco contro il Rijeka in Europa League. Tanti i cambi per Gattuso che preserva i titolari per il campionato nel match contro il Bologna di domenica alle 18. Nella formazione ufficiale, infatti, non scenderanno in campo diversi big come Insigne, Manolas, Fabian Ruiz e Osimhen (squalificato). I cambi rispetto alla partita contro il Sassuolo sono ben 7.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Lobotka; Politano, Mertens, Elmas; Petagna.