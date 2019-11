Qui Napoli, restano le multe, ma è pace fatta con De Laurentiis

Pace fatta in casa Napoli tra squadra e patron De Laurentiis.

Oggi c’è stato il tanto atteso incontro tra giocatori e proprietà in cui è stata confermata la sanzione imposta, ovvero le multe economiche alla squadra, ma sul fronte dei rapporti interni c’è stata una riappacificazione. Il presidente ha chiesto alla squadra di rientrare in campionato nella lotta alla Champions League, andare più avanti possibile in Europa e cercare di arrivare fino in fondo in Coppa Italia. I giocatori, invece, hanno compreso di dover rispondere alle sanzioni inflitte per l’ammutinamento dal ritiro imposto dalla proprietà.