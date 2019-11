Qui Napoli, oggi l’incontro tra De Laurentiis e giocatori

Nella giornata di oggi il Napoli ha preparato ulteriormente la partita con il Bologna. Dopo il riscaldamento, gli azzurri hanno seguito esercitazioni tecniche con la squadra divisa in due gruppi. In seguito la squadra ha lavorato sul possesso palla utilizzando molto le sponde. Il tutto si è concluso con una partita a campo largo. Lavoro differenziato per Ghoulam e Tonelli, mentre Milik ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato.

A fine allenamento è giunto insieme a parte della dirigenza, il presidente Aurelio De Laurentiis. Oggi è infatti andato in scena l’incontro tra squadra e dirigenza. Il numero uno azzurro si è trattenuto all’interno della struttura per circa un’ora, prima di uscire dal Centro Tecnico. Nel frattempo dall’Inghilterra è rimbalzata una voce che vede un Arsenal molto interessato ad Ancelotti per il dopo Emery. Una squadra quella napoletana che continua a non navigare in acque totalmente calme, dopo l’ammutinamento di qualche settimana fa.