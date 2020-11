Qui Napoli, la probabile formazione di Gattuso

Dovrebbero vedersi moduli speculari domani sera al Dall’Ara tra Bologna e Napoli. Gli ospiti di Gattuso, reduci dalla sconfitta in campionato con il Sassuolo e la vittoria sofferta a Rijeka in coppa, hanno praticamente quasi tutti gli effettivi a disposizione, con Lorenzo Insigne al rientro dopo un intoppo fisico.

Proprio il capitano dovrebbe essere titolare con Lozano e Mertens alle spalle di Osimhen nel 4-2-3-1 con cui gli azzurri dovrebbero scendere in campo. In mediana coppia di fisico e tecnica con Bakayoko e Ruiz, in difesa linea a quattro con Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas e Hysaj davanti a Ospina.