Qui Napoli, giocatori pronti al ritiro in caso di sconfitta a Liverpool

Il Napoli prova a ricompattarsi per la gara di stasera contro il Liverpool e per quella di domenica contro il Bologna.

Secondo il Corriere dello Sport, la squadra azzurra avrebbe capito di aver sbagliato (nota la vicenda delle sanzioni economiche inflitte dal club ai giocatori) e sarebbe pronta ad andare in ritiro in vista del Bologna. Il precedente ritiro imposto dalla società ha visto l’ammutinamento della squadra, ma se stasera dovesse arrivare una sconfitta a Liverpool, i giocatori sarebbero disposti a rispondere alle direttive societarie in vista del match interno con i rossoblù.