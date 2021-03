Qui Napoli – Gattuso e Giuntoli a rischio, rapporti ai minimi termini con De Laurentiis

La guida tecnica del Napoli è sempre più a rischio. Il futuro di Gattuso e Giuntoli, artefici del rendimento della squadra, sta vacillando, con il presidente De Laurentiis che valuta anche un immediato cambio di rotta.

In caso di crollo interno contro il Bologna, infatti, il numero uno del club potrebbe intervenire a gamba tesa. I rapporti tra presidente, tecnico e direttore sportivo sono infatti ai minimi termini in casa partenopea, a causa anche del pareggio subito all’ultimo secondo mercoledì contro il Sassuolo. Sono ore di riflessione per la società azzurra, con i rossoblù che domenica potrebbero giocare un ruolo decisivo nelle valutazioni finali di De Laurentiis.

Fonte-tmw