Qui Napoli – Ecco chi non ci sarà contro il Bologna

Per la sfida di domenica sera allo stadio Maradona, Gattuso recupera Osimhen, che anche oggi ha svolto l’intera seduta con i compagni. L’attaccante aveva subito un trauma cranico nella semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta, costringendolo a saltare le ultime partite in campionato.

“E’ disponibile contro il Bologna – ha affermato il neurochirurgo del nigeriano – sta bene ed è arruolabile, dal punto di vista clinico non ci sono problemi. Se potrà giocare lo deve decidere il Napoli, il mister e lo staff tecnico”. Osimhen ha anche deciso la sfida dell’andata al Dall’Ara, con i partenopei che avevano conquistato i 3 punti proprio grazie alla sua rete. Assenti invece sia Lozano che Petagna, entrambi alle prese con i rispettivi infortuni e non convocabili per domenica sera.

