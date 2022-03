Qui Montreal, sconfitta nell’andata dei quarti di Champions

Montreal sconfitto in Champions

Momento non esaltante per i club di proprietà della famiglia Saputo .

Il Bologna naviga in acque anonime anche se i tre risultati utili consecutivi hanno allontanato la zona calda, mentre il Montreal Fc non è partito bene in Mls, due sconfitte, ed è uscito battuto anche dall'andata dei quarti di finale di Champions Concacaf. I messicani del Cruz Azul hanno prevalso per uno a zero con gol di Antuna al 20'. Il ritorno è fissato a Montreal il 17 marzo.