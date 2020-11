Qui Montreal – Saputo già fuori dai playoff

Dopo aver raggiunto i playoff nel finale la settimana scorsa contro il Dc United dopo 3 anni che mancavano, i Montral Impact di Joey Saputo sono già stati eliminati.

Ieri si è infatti giocata la prima sfida, che ha visto affrontarsi gli Impact e il New England Revolution. La partita è terminata 2-1 in favore degli statunitensi, con tanto di gol beffa arrivato al ’95 minuto, l’ultimo a disposizione del recupero concesso dall’arbitro. Doccia gelata per i canadesi, che inseguono il titolo della Mls da anni. Nonostante si sia qualificata l’ultima giornata disponibile, la squadra di Thierry Henry non si aspettava di uscire così anzitempo dai playoff, e ora dovrà concentrarsi sulla Champions League della Concacaf: nei quarti di finali affronterà infatti l’Olimpia, squadra dell’Honduras, probabilmente il 16 dicembre ma la data è ancora da confermare.

Fonte: Stadio