Qui Milan – Pioli valuta chi far giocare dietro Ibra. E lancia Tomori dall’inizio

In vista del match di domani contro il Bologna, Stefano Pioli recupera dall’infermeria Mandzukic, Tonali e Bennacer.

Problemi invece sulla trequarti, dove Chalanoglu è ancora positivo al Covid-19 e Diaz sarà indisponibile per un problema al flessore. Il tecnico parmigiano studia quindi tre alternative: la prima è quella di lanciare dal primo minuto Rade Krunic, oppure l’inserimento di uno tra Rebic e Leao alle spalle di Ibra. Infine, quella più remota, di promuovere Daniel Maldini titolare. In difesa poi, visto l’infortunio di Kjaer, affianco a Romagnoli esordirà dal primo minuto Tomori, arrivato in questo mercato di gennaio dal Chelsea.