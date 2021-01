Qui Milan – Ecco chi non ci sarà contro il Bologna

Dopo la sconfitta nel derby, e la conseguente eliminazione dalla Coppa Italia, il Milan si prepara per affrontare il Bologna in campionato sabato alle 15 al Dall’Ara.

La partita di ieri ha lasciato qualche strascico anche dal punto di vista degli infortuni, con Pioli che ha dovuto rinunciare dopo solo venti minuti a Simon Kjaer. Il difensore danese ha riportato un problema al muscolo del retto femorale della coscia sinistra e sarà rivalutato con ulteriore risonanza fra una settimana. Sarà dunque assente per la trasferta di Bologna. Rimane invece in dubbio Brahim Diaz, il quale ha accusato un infortunio ai flessori della coscia sinistra. L’ex Real ha già iniziato le cure del caso e verrà monitorato secondo evoluzione clinica. Potrebbe però provare a stringere i denti, visto che ai rossoneri sulla trequarti manca anche Calhanoglu, positivo al covid. Indisponibile anche Gabbia, mentre Mandzukic, Tonali e Bennacer potrebbero recuperare in extremis.