Qui Milan – E’ sempre emergenza, si ferma anche Kjaer

Simon Kjaer starà fuori per due settimane: infortunio al muscolo retto femorale sinistro.

Il danese salterà dunque la sfida di sabato pomeriggio contro il Bologna e sarà sostituito, come in Coppa Italia, da Tomori. Brutte notizie anche sulla trequarti, dove oltre ad Hakan Chalanoglu, ancora positivo al Covid-19 e al momento in forte dubbio, mancherà anche Brahim Diaz. Lo spagnolo è alle prese con un problema ai flessori della coscia sinistra. Recuperato invece Bennacer in mediana.

Fonte-Gazzetta