Qui Milan, Calhanoglu negativo al Covid

Hakan Calhanoglu ha comunicato tramite i propri social di essere risultato negativo al tampone per il coronavirus.

Il turco era risultato positivo lo scorso 17 gennaio alla vigilia della trasferta di Cagliari e da quel momento si trovava in isolamento fiduciario. Una buona notizia per Pioli, che è senza Brahim Diaz per questa giornata. Calhanoglu non è sicuro di esserci perché sono necessari gli esami di idoneità dopo la negatività al Covid, ma ci prova e potrebbe anche farcela vista l’emergenza in casa Milan. Il trequartista rossonero in questa stagione ha collezionato 24 presenze totali con sei gol e nove assist.