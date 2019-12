Qui Milan, allenamento alla presenza della dirigenza

Allenamento sotto il sole per il Milan oggi. Ad assistere all’allenamento anche Ivan Gazidis, Zvonimir Boban e Ferederic Massara, che hanno ospitato a Milanello l’ex tecnico Fabio Capello. Per i giocatori attivazione muscolare in palestra prima di scendere in campo dove hanno completato il riscaldamento con esercizi atletici.

La squadra è stata poi divisa in due gruppi per una serie di torelli, seguiti da esercitazioni sul possesso di palla che hanno preceduto il lavoro tattico svolto dalla squadra di Pioli. Prima di tornare negli spogliatoi, i rossoneri hanno svolte prove su calci piazzati e sui tiri in porta. A riportarlo è il sito ufficiale del club rossonero.