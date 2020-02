Qui Lazio,dubbio Milinkovic

Ancora cattive notizie in casa Lazio, dopo lo stop di Acerbi infatti ecco farsi avanti l’ipotesi della mancata convocazione anche per Sergej Milinkovic Savic.

Il serbo, apparso stanco negli ultimi giorni, non ha preso parte nemmeno oggi all’allenamento biancoceleste, per lui ancora lavoro differenziato in palestra. La sua presenza per la gara contro il Bologna resta quindi in forte dubbio,le sue condizioni restano da valutare ma i segnali che filtrano da Formello non sono dei più rassicuranti.

Fonte: Tuttomercatoweb