Qui Lazio – Petrella: “Lazio vogliosa di rivalsa. Bologna? Mi piacciono Orsolini e Tomiyasu “

Intervenuto a Sportoday su È Tv, il collega di Gazzetta Francesco Petrella ha parlato della situazione in casa Lazio:

“Contro il Bayern, al netto di errori individuali che ci sono stati, il gap tra le due squadre era troppo evidente. I biancocelesti hanno comunque provato a giocare, si vede dal gol fatto che esalta le caratteristiche del gioco di Inzaghi. In campionato l’obiettivo è andare in Champions, sarà una Lazio agguerrita e vogliosa di rivalsa. Lacune difensive che restano, ma sarà una squadra diversa rispetto a martedì. Formazione? Sarà lo stesso 11 visto come il Bayern. Ci saranno sugli esterni Lazzari, di ritorno dopo la squalifica, e Marusic, che molto bene sta facendo a sinistra”.