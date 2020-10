Qui Lazio, le condizioni degli infortunati

Dopo la bella vittoria in Champions League contro il Borussia Dortmund, la Lazio si prepara al ritorno in campo per la Serie A.

Sabato sera ospiterà il Bologna e arrivano buone notizie da Formello per Simone Inzaghi. Infatti, il tecnico dei biancocelesti, ha ritrovato in gruppo Manuel Lazzari e Gonzalo Escalante. Manca un solo allenamento alla partita contro il Bologna, ma entrambi dovrebbero essere a disposizione. Ancora fuori Sergej Milinkovic-Savic per il colpo ricevuto contro il Borussia, ma vuole esserci contro i rossoblù. Gli altri assenti sono Vavro (problema muscolare), Cataldi (problemi intestinali) e Pereira (febbre).