Qui Lazio – La Procura FIGC apre un’inchiesta su Inzaghi

All’indomani della pesante sconfitta in Champions League contro il Bayern Monaco, per la Lazio è di nuovo tempo di pensare al campionato. Sotto i riflettori finisce però Simone Inzaghi, reo di aver pronunciato un’espressione blasfema nella partita vinta dai biancocelesti contro la Sampdoria nello scorso turno di Serie A.

La procura FIGC ha aperto così un fascicolo d’inchiesta, analizzando i fatti. Al tecnico sarebbe già stata comunicata la chiusura dell’indagine. Si tratta del secondo caso nel giro di poche settimane, visto che Inzaghi aveva già patteggiato per una multa per le espressioni pronunciate durante la gara con il Sassuolo. E’ probabile dunque che anche in quest’occasione potrebbe ripetere lo stesso procedimento, non rischiando una squalifica e sedendosi regolarmente in panchina contro il Bologna sabato al Dall’Ara.

Fonte-tmw