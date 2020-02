Qui Lazio, Immobile con la febbre, ma dovrebbe recuperare

Qualche dubbio a metà settimana per Simone Inzaghi in vista della partita di sabato contro il Bologna.

C’è il problema muscolare al polpaccio che dovrebbe tenere fermo Francesco Acerbi, ieri il centrale non si è allenato e non dovrebbe recuperare per il Bologna – al suo posto probabilmente Vavro – ma anche la sindrome influenzale che ha colpito Ciro Immobile. L’attaccante ieri non si è allenato a causa della febbre ma dovrebbe in qualche modo essere a disposizione per sabato.